Представитель Швиммера опроверг слухи о его романе с Энистон

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Представитель звезды "Друзей" Дэвида Швиммера отреагировал на слухи о романе актера с коллегой по сериалу Дженнифер Энистон. Он назвал эту информацию неправдой, сообщает News.ru.

"В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен. И в какой-то момент это все очень сильно начало на нас давить. Это было похоже на движение двух кораблей, потому что один из нас всегда был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу", – рассказал Швиммер во время воссоединения сериала.

Накануне появились сообщения о том, что после воссоединения актеров в сериале воспоминания о прошлом пробудили их чувства. Говорилось, что актеры начали переписываться сразу после съемок и только в прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Энистон в Лос-Анджелесе.

Поклонники решили, что экранная пара воссоединилась спустя 20 лет после начала проекта.

Специальный эпизод сериала "Друзья" вышел на стриминговом сервисе HBO Max. Он представляет собой не очередную серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей, которые встречаются в декорациях ситкома.