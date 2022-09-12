Скончался бывший продюсер певицы МакSим Юрий Алексеев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Продюсер Юрий Алексеев, известный своей работой с певицей МакSим и группой "Ласковый май", скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам племянницы продюсера Виктории Алексеевой, он скончался 8 сентября от инсульта. Она сообщила, что Алексеев был активным человеком, занимался спортом и развивался в сфере бизнеса. Проблем со здоровьем, утверждает родственница продюсера, он не имел.
"В последнее время занимался продвижением группы "Онлайн", а еще взялся курировать талантливую маленькую певицу, в которой видел вторую МакSим", – отметила она.
Похороны Алексеева состоятся 13 сентября. Родственница продюсера выразила надежду, что певица МакSим придет проститься с бывшим коллегой. Алексеева отметила, что лично на связь с артисткой выйти не решается.
"Я боюсь, что она не заметит мое сообщение: у нее ведь так много фанатов", – поделилась она.
Ранее сообщалось, что скончался один из создателей "Каникул в Простоквашино" Владимир Вышегородцев. Мультипликатор умер на 73-м году жизни. Вышегородцев участвовал в создании таких картин, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "От двух до пяти".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: