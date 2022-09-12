Скончался бывший продюсер певицы МакSим Юрий Алексеев

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Продюсер Юрий Алексеев, известный своей работой с певицей МакSим и группой "Ласковый май", скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам племянницы продюсера Виктории Алексеевой, он скончался 8 сентября от инсульта. Она сообщила, что Алексеев был активным человеком, занимался спортом и развивался в сфере бизнеса. Проблем со здоровьем, утверждает родственница продюсера, он не имел.

"В последнее время занимался продвижением группы "Онлайн", а еще взялся курировать талантливую маленькую певицу, в которой видел вторую МакSим", – отметила она.

Похороны Алексеева состоятся 13 сентября. Родственница продюсера выразила надежду, что певица МакSим придет проститься с бывшим коллегой. Алексеева отметила, что лично на связь с артисткой выйти не решается.

"Я боюсь, что она не заметит мое сообщение: у нее ведь так много фанатов", – поделилась она.

Ранее сообщалось, что скончался один из создателей "Каникул в Простоквашино" Владимир Вышегородцев. Мультипликатор умер на 73-м году жизни. Вышегородцев участвовал в создании таких картин, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "От двух до пяти".