Вдова Пьера Нарцисса решила родить ребенка от умершего мужа

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Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева решила родить ребенка от умершего мужа, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Калачаева воспитывает 16-летнюю дочь от певца. Женщина рассказала, что хочет завести еще одного ребенка. Потенциальным отцом может стать сам Нарцисс, так как имеется биоматериал, но его надо проверить. Или отцом станет его внебрачный сын, живущий в Африке. В случае с сыном есть проблема с транспортировкой биоматериала.

Вдова Нарцисса готова потратить на зачатие ребенка около 500 тысяч рублей.

"Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы", – добавила женщина.

Калачаева уточнила, что планирует вынашивать ребенка сама.

О смерти певца Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Смерть артиста подтвердила его бывшая жена.

Певца похоронили 23 июля в Камеруне. Семья Нарцисса решила похоронить его рядом с отцом в камерунской деревне Бонаматеке.

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