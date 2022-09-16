Директор Пьера Нарцисса рассказал о наследстве певца

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Наследство в виде авторских прав на песни скончавшегося в июне музыканта Пьера Нарцисса достанется его жене Валерии и дочери Каролине, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Пьер 20 лет отработал в шоу-бизнесе, но после смерти ничего не оставил, поскольку все свои небольшие гонорары тратил на семью. Он очень любил свою единственную дочь. И квартиры у него своей не было. Да, у него была квартира, в которой он жил с женой и дочкой, но после развода они ее продали. И потом Пьер снимал жилье", – рассказал директор музыканта Сергей Дворцов.

Он также подчеркнул, что у Нарцисса никогда не было любовницы, внебрачных детей, вся подобная информация является слухами.

Дворцов также назвал мифом сведения о том, что в Камеруне, на родине певца, похоронили пустой гроб. "Пустого гроба быть не может, тело Нарцисса в Камеруне встречала его мать. Однако и там в течение 20 дней тело Пьера не было погребено, поскольку его мать считала, что Нарцисса убили, отравили", – добавил он.

О смерти певца стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам его бывшей супруги Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

Телевизионная карьера Нарцисса началась в телешоу "12 злобных зрителей" на канале "MTV Россия". Наибольшую известность он приобрел благодаря участию в проекте "Фабрика звезд – 2", где выступил с композицией "Шоколадный заяц".

