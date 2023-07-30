Путин объяснил некоторые аресты нахождением РФ в состоянии вооруженного конфликта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин объяснил некоторые аресты тем, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта со своим соседом.

"У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть", – ответил президент на просьбу прокомментировать арест политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгению Беркович "за написанные слова".

При этом глава государства отметил, что слышит данные фамилии впервые, отметив, что изучит историю с упомянутыми людьми.

Кроме того, российский лидер уточнил, что на Украине за подобное расстреливают.

"На Украине за это расстреливают, ну не за это, а за подобное – вы знаете о том, что там просто убили несколько человек, стоило им только рот открыть, даже участника переговорной группы со стороны Украины", – подчеркнул он.

Однако это не значит в России нужно поступать подобным образом, но для достижения успехов в том числе в зоне боевых действий, необходимо соблюдать определенные правила, добавил Путин.

Ранее Мосгорсуд продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма. Поводом для заключения под стражу стало размещенное на YouTube видео, в котором Беркович читает пьесу "Финист – Ясный сокол".

Информация об аресте Петрийчук появилась 5 мая. Тогда ее адвокат Сергей Бадамшин заявил, что защита намерена обжаловать решение суда. До этого арестовать Беркович и Петрийчук просил Следственный комитет РФ.

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