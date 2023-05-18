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Суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности в Москве
Фото: РИА Новости/пресс-служба ФСБ РФ
Второй Западный окружной военный суд признал Амура Казмахова виновным в содействии террористической деятельности на территории Московского региона, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.
Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Следствие и суд установили, что обвиняемый в декабре 2017 года и в ноябре 2018 года с целью финансирования международной террористической организации, запрещенной на территории РФ по решению Верховного суда, переводил деньги на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.
Преступную деятельность Казмахова пресекли благодаря совместной работе следователей при взаимодействии с управлением ФСБ России и ГУПЭ МВД России.
В ходе обысков в жилище обвиняемого обнаружили банковскую карту, используемую для финансирования терроризма, запрещенную литературу и экстремистскую атрибутику.
Также следователи установили и допросили свидетелей, изъяли и проанализировали выписки с банковского счета фигуранта, изобличающие его.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сторонника ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) в Ставропольском крае. В ведомстве рассказали, что он планировал теракт в Минеральных Водах. Помимо этого, правоохранители предотвратили деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске.
Спецслужбы изъяли более 400 единиц нелегального оружия в 44 российских регионах
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