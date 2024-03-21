21 марта, 17:28Происшествия
СК возбудил дело в отношении москвички за перевод 400 тыс рублей террористам
Фото: Следственный комитет РФ
Столичный главк Следственного комитета (СК) возбудил в отношении 37-летней женщины уголовное дело о содействии террористической организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следователи выяснили, что женщина, являясь участницей запрещенной в РФ террористической организации, решила профинансировать ее.
"С указанной целью обвиняемая, находясь на территории столичного региона, осуществила перевод денежных средств на сумму более 400 тысяч рублей участникам террористической организации", – говорится в сообщении.
В результате произошедшего москвичку задержали. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").
Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины.
Ранее силовики возбудили уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иноагентом) по подозрению в оправдании терроризма. ФСБ попросила заочно арестовать его.
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