СК возбудил дело в отношении москвички за перевод 400 тыс рублей террористам

Фото: Следственный комитет РФ

Столичный главк Следственного комитета (СК) возбудил в отношении 37-летней женщины уголовное дело о содействии террористической организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи выяснили, что женщина, являясь участницей запрещенной в РФ террористической организации, решила профинансировать ее.

"С указанной целью обвиняемая, находясь на территории столичного региона, осуществила перевод денежных средств на сумму более 400 тысяч рублей участникам террористической организации", – говорится в сообщении.

В результате произошедшего москвичку задержали. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины.

Ранее силовики возбудили уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иноагентом) по подозрению в оправдании терроризма. ФСБ попросила заочно арестовать его.

