Проблемные объекты по обращению с отходами рядом с Жуковским проверят

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Проверки проблемных объектов по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский начнутся 16 августа. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии и Росприроднадзор по ЦФО сегодня начнет проверки проблемных объектов по обращению с отходами", – сообщили Агентству "Москва".

Ближайший к аэропорту мусорный полигон "Сафоново" закрыт и находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета. При этом примерно в километре от аэродрома располагается перегрузочная станция ООО "Экосервис", которая ранее привлекалась к ответственности за экологические нарушения.

В Минэкологии отметили, что проведенные надзорные мероприятия позволили нормализовать обстановку на объекте. Ситуацию на станции контролирует министерство ЖКХ Московской области.

Незаконная свалка строительных и бытовых отходов по улице Наркомвод (у озера Глушица), где несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы, уже ликвидирована, отметили в ведомстве.

Министерство добавило, что сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, корма для птиц нет.

15 августа пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" (рейс Жуковский – Симферополь), совершил жесткую посадку на кукурузном поле. На борту в тот момент находились 226 пассажиров. По данным Минздрава, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Авиакомпания сообщила, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели самолета.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин инцидента. Отмечается, что "черные ящики" не повредились.

Пилот аварийно севшего самолета Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.

