Посадивший аварийный A321 в поле пилот вернулся в Екатеринбург

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Пилот аварийно севшего на кукурузном поле самолета А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург, сообщает РИА Новости.

"Они вернулись, они отдыхают", – заявила представитель авиакомпании "Уральские авиалинии".

Накануне Юсупов сообщил, что не считает себя героем, поскольку выполнял свой долг.

Дмитрий Медведев дал поручение министерству транспорта подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье.

Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии".

В 2018 году он получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. Бугаева по направлению "Аэронавигация". Общий налет Юсупова составляет более трех тысяч часов.

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15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. На борту в тот момент находились 226 пассажиров. По последним данным Минздрава РФ, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В "Уральских авиалиниях" причиной жесткой посадки назвали попадание птиц в двигатели самолета. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский в рабочем состоянии.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.