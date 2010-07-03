Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с Жуковским

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Росприроднадзоре подтвердили, что в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка отходов, сообщает "Интерфакс".

Также в непосредственной близости располагается Мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис", уточнили в ведомстве.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский – Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбинское.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Большинство пассажиров после пережитого отказались лететь в Крым и сдали билеты. 76 пассажирам потребовалась помощь медиков.

В "Уральских авиалиниях" заявили, что причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели самолета. В результате попадания птицы заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями.

В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо с невыпущенным шасси на кукурузном поле.

В Росавиации заявили, что в аэропорту Жуковский существуют системы орнитологической безопасности полетов, но их эффективность зависит от многих факторов, в том числе от расположения полигонов бытовых отходов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня.