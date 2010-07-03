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Самолет рейса Воронеж – Пулково готовится к экстренной посадке из-за технической неисправности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"После набора высоты командир связался с диспетчерами и доложил о неисправности источника питания. Было принято решение прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета – Воронеж", – сказал собеседник агентства.

Накануне самолет того же рейса вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку из-за неубранных задних стоек шасси. Сотрудники воронежского аэропорта рассказали, что на борту было 38 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Несколькими днями ранее в столичном аэропорту Шереметьево самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" зацепились закрылками при буксировке. В результате ЧП никто не пострадал. Воздушные судна получили незначительные повреждения. Прокуратура организовала проверку.

