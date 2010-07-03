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23 сентября, 21:58

В Шереметьево опровергли информацию о столкновении тягача с самолетом

транспорт происшествия

23 сентября, 21:58

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В аэропорту Шереметьево опровергли информацию о столкновении тягача с двигателем самолета А320 авиакомпании Air Astana. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Событие произошло ранним утром. Въезда либо столкновения не было. Тележка на прицепе при движении тягача слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево. При этом знакомый с ситуацией источник рассказал агентству, что в момент ЧП воздушное судно находилось на стоянке.

До этого самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин – Москва, после высадки пассажиров в Шереметьево получил повреждения двери телетрапом. Поврежденное воздушное судно было принято отстранить от дальнейших полетов. В результате инцидента никто не пострадал.

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транспорт происшествия

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