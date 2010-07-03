Тягач врезался в двигатель самолета А320 в Шереметьево

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Да, подтверждаем этот факт", – сообщили в пресс-службе, отметив, что о характере повреждения будет известно позже.

Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал агентству, что в момент ЧП воздушное судно находилось на стоянке. В этот момент на борту самолета не было пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин – Москва, после высадки пассажиров в Шереметьево получил повреждения двери телетрапом. Поврежденное воздушное судно было принято отстранить от дальнейших полетов. В результате инцидента никто не пострадал.

