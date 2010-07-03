Трап зацепил Boeing 737 в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

Трап зацепил Boeing 737 "Вьетнамских авиалиний" после прилета самолета в аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости.

Лайнер прилетел из Ханоя. В экстренных службах рассказали, что на борту воздушного судна образовалась царапина. Пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.

В сентябре Boeing 777, следовавший из Пекина в Москву, после высадки пассажиров в Шереметьево получил повреждения двери телетрапом. Поврежденный самолет решили отстранить от полетов. Никто не пострадал, аэропорт продолжил работать штатно.

В том же аэропорту в августе трап столкнулся с самолетом. Лайнер находился на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, так что пострадавших нет. Погрузчиком, который повредил воздушное судно, управлял стажер.