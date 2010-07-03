Самолет экстренно сел в Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

Самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон – Бангкок, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что посадка произведена в связи с плохим самочувствием пассажира на борту. На месте стоянки воздушного судна пассажира ожидала бригада скорой помощи. В ближайшее время пассажира доставят в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что на борту Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Пхукет – Москва, погибла годовалая девочка из Израиля. Из-за ухудшения самочувствия ребенка самолет совершил вынужденную посадку в Казани.

Бригада скорой помощи заблаговременно прибыла на место, но помочь девочке медикам не удалось. В региональном главке МЧС уточнили, что у девочки произошла остановка дыхания.

