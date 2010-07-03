Самолет Москва – Лондон вернулся в Шереметьево по технической причине

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва – Лондон, вернулся в аэропорт Шереметьево по техническим причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уточняется, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. После замены самолета пассажиры вылетят в Лондон, ориентировочно – в 17:00. Пассажиров обеспечивают всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что причиной возврата самолета стал отказ правого двигателя.

10 октября летевший из Москвы в Челябинск лайнер совершил вынужденную посадку в Уфе из-за пассажира, закурившего в туалете. Экипаж решил прервать полет, чтобы исключить возможность возгорания.

В конце сентября летевший из Киргизии самолет совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка. После приземления ребенка госпитализировали в больницу № 5 города Самары с диагнозом ОРВИ.

