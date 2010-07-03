Самолет Москва – Бургас совершил вынужденную посадку в Ростове

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва – Бургас (Болгария), совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на справочную службу аэропорта Платов.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 2156 Москва – Бургас совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по техническим причинам", – сообщил собеседник агентства, уточнив, что посадка прошла без происшествий.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Челябинск лайнер совершил вынужденную посадку в Уфе из-за пассажира, закурившего в туалете. Экипаж решил прервать полет, чтобы исключить возможность возгорания.

В конце сентября летевший из Киргизии самолет совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка. После приземления ребенка госпитализировали в больницу № 5 города Самары с диагнозом ОРВИ.

