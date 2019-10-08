Самолет Красноярск – Москва экстренно приземлился в Омске

20:49 (обновлено 08.10.2019 20:58)
Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Самолет авиакомпании "Глобус", следовавший из Красноярска в Домодедово, экстренно сел в Омске, так как во время полета одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в диспетчерской аэропорта.
"Самолет приземлился к нам на запасной трап в 22:07 по местному времени", – уточнил представитель омской авиагавани. Пассажира, который почувствовал себя плохо, передали медикам. "Сейчас он в машине реанимации на территории аэропорта", – отметил собеседник агентства, добавив, что информации о его состоянии нет.
В диспетчерской также рассказали, что после посадки другие пассажиры остались в самолете.
Позже стало известно, что самолет авиакомпании S7 Airlines S774 вылетел в пункт назначения.
"Рейс авиакомпании S7 Airlines S774 вылетел в Домодедово в 20:20 по московскому времени. Пассажир в критическом состоянии покинул территорию аэропорта вместе с медиками", – сообщил собеседник Агентства "Москва".
Ранее сообщалось, что Boeing 767 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, вернулся в Дакар и совершил экстренную посадку. Пилот воздушного судна сообщил о возгорании в одном из двигателей. Все 90 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы, никто из них не пострадал. Пожар быстро потушили.
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