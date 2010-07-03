Самолет Ethiopian Airlines экстренно сел в Сенегале

Фото: ТАСС/AP/Nigeria State House/Sunday Aghaeze

Самолет Boeing 767 авиакомпании Ethiopian Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту сенегальской столицы Дакара. Об инциденте сообщает агентство France-Presse.

По информации агентства, пилот лайнера, следовавшего из Дакара в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, сразу после взлета попросил у диспетчеров разрешение вернуться в аэропорт вылета. Он сообщил, что у самолета загорелся двигатель.

Экстренная посадка прошла успешно. Все 90 пассажиров и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Пострадавших нет, уточняет AFP. Огонь оперативно потушили.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян.

После проверки в Boeing объяснили случившееся проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Из-за них в полете возникал слишком острый угол атаки (подъема носа самолета). В компании заявили, что к середине мая полностью обновили этот софт. Однако в конце июня более 400 пилотов подали коллективный иск против Boeing за сокрытие дефектов 737MAX.