Эксперты нашли новый фактор риска в Boeing 737 MAX

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Эксперты Федерального авиационного управления США обнаружили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, новый фактор риска в Boeing 737 MAX, характер которого пока не называется, выявили во время испытания на тренажере на прошлой неделе. После этого ФАУ предписало компании-производителю самолета устранить источник опасности.

В связи с обнаружением новой неполадки сертификационный испытательный полет Boeing 737 MAX, который необходим для получения разрешения на эксплуатацию, не сможет состояться до 8 июля.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

После проверки в Boeing объяснили случившееся проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Из-за них в полете возникал слишком острый угол атаки (подъема носа самолета). В компании заявили, что к середине мая полностью обновили этот софт.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 до завершения расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для самолетов этой модели.

Отмечается, что для возобновления полетов на Boeing 737 MAX 8 необходимо одобрение Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других международных организаций.