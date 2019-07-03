Boeing выделит 100 млн долларов семьям погибших в авиакатастрофах

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Boeing выделит 100 миллионов долларов семьям погибших в катастрофах самолетов Boeing 737 MAX. Об этом решении руководства сообщается на сайте корпорации.

Как пояснили представители компании, денежные средства выделят на образовательные и экономические программы, а также на "преодоление трудностей", включая расходы на проживание. Глава Boeing Деннис Меленберг подчеркнул, что "каждый, кто поднимается на борт наших самолетов, доверяет нам". Он пообещал в ближайшие месяцы сделать все необходимое, чтобы "вновь завоевать доверие и уверенность наших клиентов и тех, кто летает".

Меленберг вновь выразил соболезнования родным погибших в катастрофах Boeing 737 MAX, но при этом открыто не признал вину компании за эти трагедии.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

После проверки в Boeing объяснили случившееся проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Из-за них в полете возникал слишком острый угол атаки (подъема носа самолета). В компании заявили, что к середине мая полностью обновили этот софт.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 до завершения расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для самолетов этой модели.

Отмечается, что для возобновления полетов на Boeing 737 MAX 8 необходимо одобрение Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других международных организаций. Однако недавно эксперты Федерального авиационного управления США обнаружили в конструкции самолетов Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска. Из-за этого сертификационный полет самолета данной модели будет отложен.