Рейс из Барнаула в Москву перенесли по техническим причинам

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Пассажирский самолет не смог вылететь из Барнаула в Москву по техническим причинам, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в справочной аэропорта Барнаула, вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" SU 1431 был перенесен на 19:00 (15:00 мск).

Пассажиров временно разместили в гостинице. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 7:05 (3:05 по мск).

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что на указанный рейс были приобретены 155 билетов.

Ранее сообщалось, что самолет из Шереметьево в Ставрополь был перенаправлен в Минеральные Воды из-за тумана.