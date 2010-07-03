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Москва 24

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Происшествия

17:21

Самолет из Германии аварийно сел в Шереметьево

происшествия

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет Boeing из Германии с неисправной гидросистемой аварийно сел в аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости.

Лайнер летел из Франкфурта. Из-за неполадок экипаж запросил аварийную посадку, столичная воздушная гавань была готова принять его.

По предварительным данным, на борту находились 154 человека. Пострадавших нет.

Сегодня также самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москвы в Душанбе, вынужденно приземлился в Ташкенте. Причина стала гроза в аэропорту назначения.

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