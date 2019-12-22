Хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей

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Российский защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев впервые прокомментировал обвинения в похищении собственных детей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Заявление о похищении несовершеннолетних дочерей написала в полицию его жена, с которой спортсмен разводится.

Сам Зайцев рассказал, что забрал дочек потому, что боялся за них.

"Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними", – сообщил хоккеист.

Помимо этого Зайцев добавил, что супруга сама неоднократно прятала детей от него. Он самолично видел, как неизвестные женщины стали уводить его дочерей, когда он приехал их навестить.

Ранее сообщалось, что похитивший своих детей из приемной семьи в Швеции россиянин прилетел в Москву. Денис Лисов вместе с тремя дочками прибыли в столицу рейсом из Варшавы, куда изначально бежала семья от шведских органов опеки.