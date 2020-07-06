Юрист оценил приговор матери, бросившей маленького сына на ночь в "Лосином острове"

Бабушкинский суд вынес приговор москвичке Надежде Куликовой, которая зимой прошлого года оставила своего шестилетнего сына на ночь в заповеднике "Лосиный остров". Женщину направят на принудительное лечение в медучреждение. Вспоминаем подробности этого дела.



С мешком на голове

Зимой прошлого года москвичка Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего ребенка 2012 года рождения. Она сообщила, что вечером 17 февраля ехала в автомобиле с сыном мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе остановилась. По ее словам, ребенок неожиданно убежал и не вернулся. До пяти утра мать не обращалась к правоохранителям якобы в надежде самостоятельно отыскать беглеца.

Мальчика обнаружил автомобилист в районе МКАД. На голове ребенка был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Водитель отвел его на автозаправочную станцию, где мальчика отогрели, а также вызвали скорую и полицию. Медики диагностировали у него переохлаждение второй степени и отвезли в больницу. Сам ребенок рассказал сотрудникам заправки, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку.

Позже следователи установили, что всю ночь мальчик провел в лесу при отрицательной температуре воздуха, а от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Правоохранители проверили Куликову и обнаружили у нее в автомобиле нож и три рулона скотча.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением" и "Покушение на убийство". После проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что она нуждается в принудительном лечении.

На этом решении настаивало и гособвинение. В итоге 6 июля суд постановил освободить Куликову от уголовной ответственности и применить принудительное лечение в медицинской организации.



Судьба мальчика

В ходе одного из судебных заседаний выяснилось, что женщина часто наказывала сына за плохое, провокационное и навязчивое поведение. К примеру, она могла запереть его на балконе, оттаскать за ухо или побить ремнем. Еще до происшествия женщина вместе с ребенком посещала специалистов, так как считала, что он страдал от расстройства поведения. Врачи в свою очередь предлагали Куликовой пройти обучение, как правильно обращаться с детьми, но она отказывалась.

Сын женщины после того случая в лесу некоторое время провел в больнице, позже его направили в Центр содействия семейному воспитанию. Там ребенка определили в семейную группу центра, где для него были созданы условия для игр и отдыха. Мальчик также занимался с педагогом-психологом, логопедом и дефектологом, посещал различные кружки и спортивные секции.

В сентябре 2019 года ребенок пошел в первый класс. Нередко его навещала бабушка, которая хотела взять мальчика под опеку. Однако в интересах следствия и по состоянию здоровья он жил в Центре содействия семейному воспитанию. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что ребенок демонстрирует успехи в учебе и даже нашел новое увлечение.





Ольга Ярославская детский омбудсмен Москвы Он успешно закончил первый класс, прекрасно себя чувствует, очень общительный. Мальчик увлекается гончарным делом, его хвалят учителя, он молодец.

Вместе с тем в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что мальчика наконец передадут под опеку бабушке. Отмечается, что с ним "долго занимались психологи, используя различные методики, чтобы помочь ребенку пережить случившееся".

В свою очередь, адвокат Ян Гунчиков пояснил Москве 24, что мать мальчика должны отправить в качестве наказания в закрытую лечебницу.

"Суд посчитал, что ее психическое здоровье находится под сомнением. Поэтому направил на принудительное лечение в качестве наказания. Обычно это какая-то закрытая лечебница с решетками на окнах, она оттуда выйти не сможет. Там ее будут лечить, а потом если врачи признают, что ее вылечили, то ее выпустят", – пояснил он.

При этом, по мнению специалиста, после излечения судьи могут вернуть ребенка женщине. По его словам, прямого запрета на это нет. Тем не менее эксперт считает такое стечение обстоятельств крайне маловероятным.