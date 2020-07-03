Прокуратура просит направить на лечение мать, оставившую сына на ночь в "Лосином острове"

15:03
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Гособвинение просит освободить от наказания и направить на принудительное лечение Надежду Куликову, которую обвиняют в оставлении шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Прошу освободить Куликову от уголовной ответственности в связи с совершением запрещенных уголовным законом деяний в состоянии невменяемости. <…> Применить к Куликовой меры принудительного характера в виде направления на принудительное лечение", – сказала на заседании прокурор.
В отношении Куликовой возбуждено уголовное дело по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением" и "Покушение на убийство". После проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что женщина нуждается в принудительном лечении.
18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Она сообщила, что вечером 17 февраля ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.
Позже мальчика обнаружили на автозаправочной станции. На голове ребенка был мешок из-под сахара, примотанный скотчем.
Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки. 22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Позже Мосгорсуд признал арест законным.
Суд рассматривает дело матери, которая бросила сына зимой в лесу
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