Омбудсмен рассказала о мальчике, которого оставили в "Лосином острове"

Фото: телеканал Москва 24

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала телеканалу Москва 24 о состоянии ребенка, ранее оставленного в "Лосином острове".

"Ребенок находится в центре содействия семейному воспитанию, и с бабушкой он видится в рамках гостевого режима. Он успешно закончил первый класс, прекрасно себя чувствует, очень общительный. Мальчик увлекается гончарным делом, его хвалят учителя, он молодец", – сообщила Ярославская.

В настоящий момент в Бабушкинском суде Москвы идет слушание по уголовному делу матери, которая оставила ребенка в парке. Ранее гособвинение попросило освободить Надежду Куликову от наказания и отправить ее на принудительное лечение.

Видео: телеканал Москва 24

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.

В этот же день на территории заповедника "Лосиный остров" ребенка нашли. По информации следствия, там вечером его оставила мать. Продолжительное время ночью ребенок находился один при минусовой температуре. Мальчик вышел к заправке в столичном районе Гольяново, где его заметил проезжавший мимо водитель. На голове замерзшего ребенка был мешок из-под сахара. Позже следователи нашли в машине матери нож и три рулона скотча.

Впоследствии экспертиза установила наличие психических отклонений у Куликовой во время совершения преступления. После этого ее поместили в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка". Ее признали нуждающейся в принудительном лечении.