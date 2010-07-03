Оставившую ребенка в лесу женщину признали нуждающейся в лечении

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мать, оставившую ребенка в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Специалисты провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Выяснилось, что в момент совершения преступления женщина не могла осознавать их опасность.

Дело в отношении нее возбудили по статьям "Покушение на убийство совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Утром 18 февраля на территории заповедника "Лосиный остров" нашли ребенка. По информации следствия, там вечером его оставила мать. Продолжительное время ночью ребенок находился один при минусовой температуре. Мальчик вышел к заправке в столичном районе Гольяново, где его заметил проезжавший мимо водитель. На голове замерзшего ребенка был мешок из-под сахара. Позже следователи нашли в машине матери нож и три рулона скотча.

В сентябре сообщалось, что мальчик поддерживает контакт с бабушкой. Он проживает в семейной группе центра, где созданы условия для игр и отдыха.

Ребенок гуляет, занимается с педагогом-психологом, логопедом и дефектологом. Также мальчик посещает различные кружки и спортивные секции. Вопрос его жизнеустройства решат после окончания следственных мероприятий.