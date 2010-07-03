Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:52

Оставившую ребенка в лесу женщину признали нуждающейся в лечении

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мать, оставившую ребенка в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Специалисты провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Выяснилось, что в момент совершения преступления женщина не могла осознавать их опасность.

Дело в отношении нее возбудили по статьям "Покушение на убийство совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Утром 18 февраля на территории заповедника "Лосиный остров" нашли ребенка. По информации следствия, там вечером его оставила мать. Продолжительное время ночью ребенок находился один при минусовой температуре. Мальчик вышел к заправке в столичном районе Гольяново, где его заметил проезжавший мимо водитель. На голове замерзшего ребенка был мешок из-под сахара. Позже следователи нашли в машине матери нож и три рулона скотча.

В сентябре сообщалось, что мальчик поддерживает контакт с бабушкой. Он проживает в семейной группе центра, где созданы условия для игр и отдыха.

Ребенок гуляет, занимается с педагогом-психологом, логопедом и дефектологом. Также мальчик посещает различные кружки и спортивные секции. Вопрос его жизнеустройства решат после окончания следственных мероприятий.

Бросившую сына в парке "Лосиный остров" мать признали невменяемой

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика