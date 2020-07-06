Оставившую сына в "Лосином острове" отправили на принудительное лечение

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Бабушкинский районный суд столицы направил на принудительное лечение Надежду Куликову за оставление шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва"

"Освободить Куликову от уголовной ответственности, применить принудительное лечение в медицинской организации", – объявил судья Александр Глухов. О таком наказании просила ранее прокурор, указав, что у обвиняемой диагностирована параноидальная шизофрения.

Статью о покушении на убийство, которую изначально инкриминировали Куликовой, суд переквалифицировал на статью "Оставление в опасности".

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала о состоянии мальчика, оставленного в "Лосином острове". По ее словам, в настоящее время ребенок находится в центре содействия семейному воспитанию. Она отметила, что мальчик общительный, чувствует себя хорошо, в учебе он также показывает успехи.

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Она сообщила, что вечером 17 февраля ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда.

Ребенок, как рассказывала Куликова, убежал и не вернулся. Позже мальчика обнаружили на автозаправочной станции. На голове ребенка был мешок из-под сахара, примотанный скотчем.

Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки. 22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Позже Мосгорсуд признал арест законным.

Впоследствии экспертиза установила наличие психических отклонений у Куликовой во время совершения преступления. После этого ее поместили в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка". Ее признали нуждающейся в принудительном лечении.

