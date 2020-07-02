Омбудсмен Подмосковья предложила помощь семье девочки, на которую упал пакет с мусором

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что девочке, которой в Красногорске на голову упал пакет с мусором, сделали сложную операцию.

"Я уже связалась с семьей, предложила свою помощь. В настоящее время проводится предварительное расследование. Пока установлено, что пакет с мусором бросил кто-то из детей с 23 этажа", – приводит слова Мишоновой Агентство "Москва".

Омбудсмен рассказала, что мама проживающего там семилетнего мальчика попросила его выбросить мусор, но он оставил пакет на этаже. Позже к нему пришли друзья и они начали баловаться. Одному из детей, по словам Мишоновой, пришла идея бросить пакет с балкона общего пользования.

"Кто именно это сделал, выясняют следственные органы. Ни одна из их семей ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала", – добавила она.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сброса пакета с мусором из окна на малолетнюю девочку в Красногорске. По данным СК, трое детей находились на подъездном балконе. Один из мальчиков сбросил пакет с мусором, в котором находилась пустая стеклянная бутылка.

Она упала на голову девочке 2016 года рождения. Ребенка с травмами доставили в больницу и прооперировали. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. За ним непрерывно наблюдают медики.