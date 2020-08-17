Врачи прокомментировали видео, на котором отец размахивает грудным ребенком

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, взяв младенца за ногу, трясет его вниз головой. Позднее запись разлетелась по СМИ и ей заинтересовались правоохранительные органы: родителей малыша нашли и задержали. Свой поступок мужчина объяснил тем, что после таких упражнений у детей лучше развиваются кости и суставы. Разбираемся, могла ли такая "разминка" принести вред ребенку.

Фото: соцсети

"Ты сравнил своего ребенка с обезьянкой"

В выходные в соцсетях появилось видео, на котором 35-летний мужчина, взяв за ножку двухмесячную дочь, размахивает ей на камеру, как куклой. Запись с отдыха в Сочи в своем Instagram опубликовали сами родители.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать и под видео пользователи начали оставлять десятки гневных комментариев. Кто-то написал, что у молодого отца "проблемы с головой", кто-то порекомендовал мужчине "включить мозги".

"Ты сравнил своего ребенка с обезьянкой. Понятно, что не все дома. Чувак, включи мозги", – написали в комментариях.

Другие же, наоборот, не увидели ничего криминального в таком подходе: "Нормальный динамический массаж получился, ребенок доволен", – высказался один из пользователей соцсети.

Однако роликом заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские нашли семью в лесном массиве Хостинского района города Сочи. В свою очередь, Генеральная прокуратура РФ поручила проверить пару после случившегося. Сейчас родители малыша арестованы на 10 суток, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.





из сообщения ГУ МВД России по Краснодарскому краю Пара отказалась пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный материал по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". По решению суда на них был наложен административный арест сроком на десять суток.

Кроме того, в крови мужчины, который "жонглировал" дочерью, обнаружили наркотические вещества. Также у пары нашли, предположительно, марихуану и приспособление для употребления наркотиков.

Из-за случившегося решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Сейчас малышка находится в больнице, ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Фото: соцсети

Опасная активность?

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что такие действия отца могут серьезно навредить ребенку, поскольку он не подготовлен.

"Есть такое понятие, как динамическая гимнастика, когда ребенка специалист готовит к активным движениям – индивидуальные упражнения на определенные группы мышц, чтобы они тренировались. Это делает врач, если нет противопоказаний, если обследовали малыша, у него все хорошо с нервной системой, с суставами, чтобы они были зрелыми", – объяснил эксперт.





Евгений Тимаков врач-педиатр Если же малыш не обследован, то последствия могут быть, начиная с вывиха бедра. Потом ребенок может длительное время от года до полутора лет находиться в гипсе из-за этого... Может быть вывих шейных позвонков – понятно, потому что дети в этом возрасте не держат головку, она не стабильна, до кровоизлияния в головной мозг, потому что сосуды у детей еще незрелые в этом возрасте.

Такие активные движения также могут привести и к летальному исходу, заявил педиатр. "Ребенок головку начинает держать где-то к трем месяцам, а тут его трясут, дергают. Он не готов", – пояснил Тимаков.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24 заявила, что пара пренебрегает своей первичной родительской функцией – заботой о физической и моральной безопасности ребенка.

"Однако я все-таки смею предположить, что это было сделано не из агрессивных каких-то паттернов... Я думаю, что это просто бестолковость, глупость, отсутствие интеллекта", – объяснила эксперт.

По мнению Макаровой, таким родителям необходима помощь, чтобы они понимали, как обращаться с ребенком, что можно, а что нельзя. "Это будет гораздо лучше, если им предоставят такого рода поддержку, информационную, обучающую, психологическую. Нежели просто заберут ребенка и поместят в детский дом – от этого точно никому лучше не станет", – заключила психолог.