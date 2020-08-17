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Общество

17 августа, 16:09

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Врачи прокомментировали видео, на котором отец размахивает грудным ребенком

Живая кукла. Какой вред мог нанести ребенку мужчина, жонглировавший дочерью
общество происшествия

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, взяв младенца за ногу, трясет его вниз головой. Позднее запись разлетелась по СМИ и ей заинтересовались правоохранительные органы: родителей малыша нашли и задержали. Свой поступок мужчина объяснил тем, что после таких упражнений у детей лучше развиваются кости и суставы. Разбираемся, могла ли такая "разминка" принести вред ребенку.

Фото: соцсети

"Ты сравнил своего ребенка с обезьянкой"

В выходные в соцсетях появилось видео, на котором 35-летний мужчина, взяв за ножку двухмесячную дочь, размахивает ей на камеру, как куклой. Запись с отдыха в Сочи в своем Instagram опубликовали сами родители.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать и под видео пользователи начали оставлять десятки гневных комментариев. Кто-то написал, что у молодого отца "проблемы с головой", кто-то порекомендовал мужчине "включить мозги".

"Ты сравнил своего ребенка с обезьянкой. Понятно, что не все дома. Чувак, включи мозги", – написали в комментариях.

Другие же, наоборот, не увидели ничего криминального в таком подходе: "Нормальный динамический массаж получился, ребенок доволен", – высказался один из пользователей соцсети.

Однако роликом заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские нашли семью в лесном массиве Хостинского района города Сочи. В свою очередь, Генеральная прокуратура РФ поручила проверить пару после случившегося. Сейчас родители малыша арестованы на 10 суток, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пара отказалась пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный материал по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". По решению суда на них был наложен административный арест сроком на десять суток.
из сообщения ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Кроме того, в крови мужчины, который "жонглировал" дочерью, обнаружили наркотические вещества. Также у пары нашли, предположительно, марихуану и приспособление для употребления наркотиков.

Из-за случившегося решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Сейчас малышка находится в больнице, ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Фото: соцсети

Опасная активность?

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что такие действия отца могут серьезно навредить ребенку, поскольку он не подготовлен.

"Есть такое понятие, как динамическая гимнастика, когда ребенка специалист готовит к активным движениям – индивидуальные упражнения на определенные группы мышц, чтобы они тренировались. Это делает врач, если нет противопоказаний, если обследовали малыша, у него все хорошо с нервной системой, с суставами, чтобы они были зрелыми", – объяснил эксперт.

Если же малыш не обследован, то последствия могут быть, начиная с вывиха бедра. Потом ребенок может длительное время от года до полутора лет находиться в гипсе из-за этого... Может быть вывих шейных позвонков – понятно, потому что дети в этом возрасте не держат головку, она не стабильна, до кровоизлияния в головной мозг, потому что сосуды у детей еще незрелые в этом возрасте.
Евгений Тимаков
врач-педиатр

Такие активные движения также могут привести и к летальному исходу, заявил педиатр. "Ребенок головку начинает держать где-то к трем месяцам, а тут его трясут, дергают. Он не готов", – пояснил Тимаков.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24 заявила, что пара пренебрегает своей первичной родительской функцией – заботой о физической и моральной безопасности ребенка.

"Однако я все-таки смею предположить, что это было сделано не из агрессивных каких-то паттернов... Я думаю, что это просто бестолковость, глупость, отсутствие интеллекта", – объяснила эксперт.

По мнению Макаровой, таким родителям необходима помощь, чтобы они понимали, как обращаться с ребенком, что можно, а что нельзя. "Это будет гораздо лучше, если им предоставят такого рода поддержку, информационную, обучающую, психологическую. Нежели просто заберут ребенка и поместят в детский дом – от этого точно никому лучше не станет", – заключила психолог.

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Соболева Илона

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