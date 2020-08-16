Размахивавшие ребенком родители арестованы на 10 суток

Ребенка, которым отец размахивал на камеру, могут передать опеке

Полиция арестовала родителей, которые размахивали младенцем как куклой, сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео, на котором мужчина держит ребенка за ножку и размахивает им, как куклой, насвистывая мелодию, появилось в Instagram. По данному факту в ГУ МВД России по региону начали проверку.

Как установила полиция, родителями младенца оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Правоохранители нашли их в палатке в лесу.

"Пара отказалась пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный материал по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". По решению суда на них был наложен административный арест сроком на десять суток", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что у задержанных обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и приспособление для употребления наркотических веществ. Двухмесячного ребенка направили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее Генпрокуратура поручила проверить родителей, издевавшихся над младенцем на камеру. Также решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.