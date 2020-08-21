Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Центральный районный суд Сочи подали исковое заявление о лишении родительских прав родителей, опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к девочке послужили основанием для предъявления искового заявления о лишении их родительских прав.

Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления.

Девочку поместили в специальное учреждение, где ей обеспечили необходимый постоянный уход. Также рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку дедушке и бабушке по линии матери.

Сообщалось, что бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец. По предварительным оценкам, следов жестокого обращения врачи не обнаружили, но обследование еще не окончено.

В отношении родителей взято на контроль уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По этой статье грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В Instagram-аккаунте жителя Сочи появился ролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, при этом размахивая им как куклой. Во время этого он насвистывает мелодию. После данного инцидента полиция начала проверку.

Отец ребенка, в свою очередь, объяснил поступок тем, что после таких упражнений у детей якобы лучше развиваются кости и суставы. Родителями оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.