Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В Центральный районный суд Сочи подали исковое заявление о лишении родительских прав родителей, опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к девочке послужили основанием для предъявления искового заявления о лишении их родительских прав.
Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления.
Девочку поместили в специальное учреждение, где ей обеспечили необходимый постоянный уход. Также рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку дедушке и бабушке по линии матери.
Сообщалось, что бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец. По предварительным оценкам, следов жестокого обращения врачи не обнаружили, но обследование еще не окончено.
В отношении родителей взято на контроль уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По этой статье грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В Instagram-аккаунте жителя Сочи появился ролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, при этом размахивая им как куклой. Во время этого он насвистывает мелодию. После данного инцидента полиция начала проверку.
Отец ребенка, в свою очередь, объяснил поступок тем, что после таких упражнений у детей якобы лучше развиваются кости и суставы. Родителями оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.
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