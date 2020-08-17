Врач объяснил опасность раскачивания младенца вниз головой после инцидента в Сочи

17 августа, 22:40
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Вращения детей вниз головой могут привести к повреждению у них головного мозга. Об этом предупредил педиатр-иммунолог Андрей Продеус, передает "Газета.ру".
Медицинский специалист отреагировал на инцидент, произошедший с участием отца и младенца в Сочи.
"Существует специфическое поражение головного мозга, которое возникает вследствие такого обращения с детьми, когда их подбрасывают, трясут, качают", – поделился врач.
Кроме того, он обратил внимание, что такие действия со стороны родителей могут привести к вывихам суставов у детей.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина, сидя на стуле в лесу, держал за ногу вниз головой младенца. вой поступок он снимал на камеру. В скором времени выяснилось, что мужчина из ролика является жителем Москвы. Матерью ребенка оказалась уроженка Белгорода. Инцидент произошел в Краснодарском крае.
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