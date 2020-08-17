Родные готовы взять под опеку младенца, над которым издевался отец в Сочи

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Бабушка и дедушка двухмесячного ребенка, над которым издевался отец в Краснодарском крае, готовы оформить предварительную опеку. Об этом рассказали представители уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, передает ТАСС.

"Оперативно в регионе были найдены бабушка и дедушка девочки по линии матери, они уже направляются в Сочи. Они выражают готовность оформить предварительную опеку над внучкой", – говорится в сообщении.

До этого в социальных сетях появилось видео, где мужчина, сидя на стуле в лесу, держал за ногу вниз головой младенца. Позднее он начал бросать ребенка из одной руки в другую. Свой поступок он снимал на камеру. В скором времени выяснилось, что мужчина из ролика является жителем Москвы. Матерью ребенка оказалась уроженка Белгорода.

В дальнейшем правоохранители нашли их в палатке в лесу. У задержанных родителей обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и приспособление для употребления наркотических веществ. Двухмесячного ребенка направили в больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее Генпрокуратура поручила проверить родителей, издевавшихся над младенцем на камеру.