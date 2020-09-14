Дело родителей о жестоком обращении с младенцем в Сочи передано в суд

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сочинский суд рассмотрит дело родителей, которые жонглировали своей двухмесячной дочерью на видеозаписи как куклой. Пара обвиняется в жестоком обращении с ребенком, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появился ролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, при этом размахивая им как куклой. Во время этого он насвистывает мелодию. После данного инцидента полиция начала проверку.

Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Пара приехала в Сочи в первом полугодии текущего года, а в июне у них родился ребенок. Правоохранители обнаружили семью в лесном массиве Хостинского района города Сочи. Отец ребенка, в свою очередь, объяснил поступок тем, что после таких упражнений у детей якобы лучше развиваются кости и суставы.

Кроме того, у пары нашли, предположительно, марихуану и приспособление для ее употребления. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Также сообщалось, что опеку над двухмесячной девочкой оформят бабушка и дедушка.