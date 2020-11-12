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Происшествия

17:48

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима

происшествия регионы

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, летом этого года 32-летний мужчина изнасиловал дочь своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, где выяснилось, что школьница беременна. По медицинским показаниям беременность была прервана.

Подозреваемого задержали. Сначала мужчина вину не признавал, однако позже от него поступило несколько явок с повинной еще о нескольких совершенных преступлениях.

Ранее суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам колонии за изнасилование и попытку убийства. Инцидент произошел 11 августа в лесном массиве у деревни Мешково в ТиНАО.

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