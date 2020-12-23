Тело новорожденного мальчика нашли в подмосковном цеху по переработке отходов

10:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело новорожденного младенца обнаружили в комплексе переработки отходов в Егорьевске, сообщили на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
"22 декабря 2020 года на сортировочной ленте сортировочного цеха АО "Комплекс по переработке отходов Егорьевск" обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола", – говорится в сообщении.
В связи с этим следователями была организована проверка. В частности, сотрудниками ведомства установлено, что отходы, которые перерабатываются в комплексе, идут из Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Раменского и Москвы.
Следователи осмотрели место происшествия, а также опросили работников комплекса. Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки СК РФ примет соответствующее процессуальное решение.
Ранее тело погибшей женщины обнаружили в Ружейном переулке в Москве. Сообщалось, что оно было сильно повреждено. В правоохранительных органах установили, что смерть, по предварительной версии, наступила в результате падения с большой высоты.
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