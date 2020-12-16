Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16 декабря, 19:58

Тела троих человек обнаружили в квартире в Брянской области

происшествия

Фото: СК РФ по Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью трех человек в Брянской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Тела погибших были обнаружены в квартире в Новозыбкове. Сообщение об их обнаружении поступило следователям утром в среду, 16 декабря. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Место происшествия проверили следователи, а также работники газовой и противопожарной службы. Были взяты образцы для экспертиз, происходит допрос свидетелей. В сообщении также отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено на станции Березки Дачные в Подмосковье.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать