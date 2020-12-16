Тела троих человек обнаружили в квартире в Брянской области

Фото: СК РФ по Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью трех человек в Брянской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Тела погибших были обнаружены в квартире в Новозыбкове. Сообщение об их обнаружении поступило следователям утром в среду, 16 декабря. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Место происшествия проверили следователи, а также работники газовой и противопожарной службы. Были взяты образцы для экспертиз, происходит допрос свидетелей. В сообщении также отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено на станции Березки Дачные в Подмосковье.