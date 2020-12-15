Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на платформе Березки Дачные

18:37
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено на станции Березки Дачные в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
Она рассказала, что 14 декабря на ж/д платформе было найдено тело 38-летнего гражданина с признаками насилия. Было возбуждено уголовное дело.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий был выявлен ранее не судимый житель МО.
"Подозреваемый уже дал следователям Северного следственного отдела на транспорте признательные показания, которые подтвердил в ходе проведения проверки показаний на месте", – отметила Марковская.
В ближайшее время гражданину предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье. В дежурную часть УМВД по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о том, что мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. Подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: