Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на платформе Березки Дачные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено на станции Березки Дачные в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

Она рассказала, что 14 декабря на ж/д платформе было найдено тело 38-летнего гражданина с признаками насилия. Было возбуждено уголовное дело.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий был выявлен ранее не судимый житель МО.

"Подозреваемый уже дал следователям Северного следственного отдела на транспорте признательные показания, которые подтвердил в ходе проведения проверки показаний на месте", – отметила Марковская.

В ближайшее время гражданину предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье. В дежурную часть УМВД по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о том, что мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. Подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель.