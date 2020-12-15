Женщину зарезали у магазина в Подмосковье

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

В дежурную часть УМВД по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о том, что мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Полиция незамедлительно ввела план "Перехват", в результате которого подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель.

Ранее полиция задержала мужчину, который с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина в Санкт-Петербурге. Разбойное нападение удалось раскрыть по горячим следам.