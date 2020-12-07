В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция задержала мужчину, который с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Разбойное нападение, произошедшее 5 декабря, удалось раскрыть по горячим следам. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов: злоумышленник скотчем связал работницу магазина и начал требовать деньги, однако получил отказ и скрылся.

Сотрудники районного уголовного розыска задержали 39-летнего работника интернет-магазина по доставке мебели. У мужчины изъяли игрушечный пистолет – зажигалку, которой он и угрожал работнице пункта выдачи. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее двое неизвестных похитили у жителя столицы свитер, разбрызгав ему в лицо содержимое баллончика. Преступление было совершено в районе станции метро "Чертановская". Полиция проводит по данному факту проверку.