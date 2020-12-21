Расчлененные останки в пакетах нашли в подвале дома в Ленобласти

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Расчлененные человеческие останки, расфасованные по пакетам, обнаружили в подвале жилого дома в Гатчине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по Ленинградской области.
Труп обнаружили 20 декабря в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Киргетова. На место немедленно выехали следователи и оперативники.
"По данному факту Следственным отделом по городу Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – сообщили в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе личность погибшего и лиц, причастных к убийству.
Ранее в Красноярске обнаружили забетонированный труп в подвале многоквартирного дома. Человеческие останки были найдены коммунальщиками в строении на улице Щорса во время работ по замене тепловой трубы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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