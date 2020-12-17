Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще одному потребовалась медпомощь после возгорания в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"По адресу: улица Декабристов, 32, произошло возгорание в квартире. В ходе тушения найден один труп, еще один человек был жив, но ему потребовалась помощь медиков", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.

По данным ГУ МЧС, пожар уже потушен. Его площадь составила шесть квадратных метров.

Накануне один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке столицы. Возгорание началось в доме, расположенном на Открытом шоссе.

