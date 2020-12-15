Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС потушили пожар в бытовках на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 18:28. Пожар произошел на площади 30 квадратных метров в бытовках по адресу 2-й Вязовский проезд, дом 10.

"Информация о пострадавших не поступала", – добавили в ведомстве.

Ранее возгорание возникло в складском помещении в Одинцове. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания направили 20 единиц техники и 71 человека.