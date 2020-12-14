Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

00:29

Один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире жилого дома в районе Внуково в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Как пишет Агентство "Москва", сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в воскресенье, 13 декабря, в 23:09. Пожар происходил по адресу улица Рассказовская, дом 28.

"Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на шестом этаже 12-этажного жилого дома", – рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что площадь случившегося возгорания составила 2 квадратных метра. В ходе тушения спасателям удалось вывести с верхних этажей 6 человек.

"К сожалению, один человек погиб", – заявили в пресс-службе.

В 23:44 пожар был полностью потушен. О других жертвах и пострадавших не сообщалось.

Ранее автобус загорелся у гостиницы "Космос" в Москве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Кроме того, накануне случилось возгорание в ресторане Butler в центре Москвы. Об этом сообщил очевидец. При этом официального комментария от столичного МЧС пока не поступало.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать