Один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в квартире жилого дома в районе Внуково в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Как пишет Агентство "Москва", сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в воскресенье, 13 декабря, в 23:09. Пожар происходил по адресу улица Рассказовская, дом 28.
"Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на шестом этаже 12-этажного жилого дома", – рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что площадь случившегося возгорания составила 2 квадратных метра. В ходе тушения спасателям удалось вывести с верхних этажей 6 человек.
"К сожалению, один человек погиб", – заявили в пресс-службе.
В 23:44 пожар был полностью потушен. О других жертвах и пострадавших не сообщалось.
Ранее автобус загорелся у гостиницы "Космос" в Москве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Кроме того, накануне случилось возгорание в ресторане Butler в центре Москвы. Об этом сообщил очевидец. При этом официального комментария от столичного МЧС пока не поступало.
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