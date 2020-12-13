Автобус загорелся у гостиницы "Космос" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в автобусе на улице Космонавтов на северо-востоке столицы, пожарным удалось потушить возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Установлено, что у гостиницы "Космос" загорелся рейсовый автобус № 125. В данный момент пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", – заявил он.

Отмечается, что пассажиры успели покинуть автобус в момент пожара. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее сообщалось о возгорании в ресторане Butler в Трехпрудном переулке недалеко от станции метро "Маяковская". По данным очевидца, пожар произошел в зале ресторана, где находились посетители. Огонь удалось потушить силами работников заведения.