Пожар случился в ресторане Butler в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар случился в ресторане Butler в Трехпрудном переулке в центре Москвы, сообщил очевидец.

По его данным, в зале заведения, где находились посетители, загорелись декорации. По предварительным данным, сотрудникам ресторана удалось потушить пожар своими силами. Причины пожара неизвестны, информации о пострадавших нет.

Официального комментария от столичного МЧС пока не поступало.

Ранее на Цветном бульваре горела пятиэтажка. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже. В результате огонь частично ушел на чердак. Пожар ликвидировали. В результате возгорания один человек погиб.