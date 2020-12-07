Фото: МЧС России

Пожар на рынке под Ростовом-на-Дону полностью потушен, рассказал представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" утром в воскресенье, 6 декабря. Площадь горения достигла 4 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили наивысший номер сложности.

Отмечается, что в середине выходного дня специалисты смогли локализовать огонь, а затем ликвидировать открытое горение. Полностью потушить пожар удалось утром в понедельник, 7 декабря.

В работе были задействованы порядка 450 человек и более 130 единиц техники.