Пожар произошел на рынке с пиротехникой в Ростове-на-Дону

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На рынке с пиротехникой "Классик" в Ростове-на-Дону произошел пожар. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Присвоен 4-й номер сложности", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на рынке загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой.

В МЧС отметили, что информация о пожаре поступила в 06:30 по московскому времени. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 36 человек и 12 единиц техники.

4 декабря в подмосковной Малаховке загорелся магазин стройматериалов. Огонь распространился на площади более 525 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 16 человек.

